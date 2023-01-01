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Вокалист DISTURBED хочет петь долго



Вокалист DISTURBED David Draiman выразил надежду, что сможет продержаться на сцене достаточно долго, особенно вдохновляясь той формой, что есть у METALLICA и Bruce'a Springsteen'a:



«Физически я в порядке. С января я сбросил 20 килограммов и занимаюсь вокалом. Это ментальный аспект, который я должен попытаться преодолеть. Но я знаю самый удивительный способ преодолеть все проблемы — почувствовать энергию на сцене.



Пусть мы все сможем процветать так, как процветают вышеупомянутые музыканты в столь зрелый период. Я надеюсь, что мы сможем, потому что я по-прежнему люблю этим заниматься. То, что мы делаем, может быть значительно более физически сложным, но это моя собственная вина и природа музыки, которую мы сочиняем и исполняем. Мы — продукт того, что мы создаем, и я бы не хотел, чтобы было иначе. Только так я могу получить истинное удовлетворение!»







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