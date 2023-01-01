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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 21
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED хочет петь долго



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Вокалист DISTURBED David Draiman выразил надежду, что сможет продержаться на сцене достаточно долго, особенно вдохновляясь той формой, что есть у METALLICA и Bruce'a Springsteen'a:

«Физически я в порядке. С января я сбросил 20 килограммов и занимаюсь вокалом. Это ментальный аспект, который я должен попытаться преодолеть. Но я знаю самый удивительный способ преодолеть все проблемы — почувствовать энергию на сцене.

Пусть мы все сможем процветать так, как процветают вышеупомянутые музыканты в столь зрелый период. Я надеюсь, что мы сможем, потому что я по-прежнему люблю этим заниматься. То, что мы делаем, может быть значительно более физически сложным, но это моя собственная вина и природа музыки, которую мы сочиняем и исполняем. Мы — продукт того, что мы создаем, и я бы не хотел, чтобы было иначе. Только так я могу получить истинное удовлетворение!»




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