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DISTURBED определились с новым синглом



Гитарист DISTURBED в интервью перед выступлением 29 августа ответил на вопрос о том, каким будет следующий сингл с альбома "Divisive":



«У нас есть на альбоме баллада 'Don't Tell Me', в которой приняла участие Ann Wilson из HEART, легендарная Ann Wilson. Мы собираемся выпустить ее следующей, и она появится — я пока не знаю, когда будет назначена дата релиза, поскольку мы хотим выпустить ее в качестве сингла. Поэтому в следующем году мы также планируем провести несколько больше гастролей».







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