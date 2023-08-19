19 авг 2023



Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом



По сообщению NY Post, David Draiman снизил цену за особняк во Флориде до 5,19 миллиона долларов. Ещё в январе он хотел 5,75 миллиона, а в мае 5,5 миллиона. Сам он заплатил за дом в марте 2022 5,22 миллиона.







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