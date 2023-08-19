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*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 23
*DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалит... 21
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Disturbed

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19 авг 2023 : 		 Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом

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12 июл 2023 : 		 DISTURBED открыли тур

5 июл 2023 : 		 Down With The Fitness?

29 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»

20 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»

8 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED свайпнул влево

7 май 2023 : 		 Образуй пару с вокалистом DISTURBED

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED хочет петь долго

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода

28 апр 2023 : 		 DISTURBED отыграли первое шоу нового тура

26 апр 2023 : 		 Новое видео DISTURBED

5 мар 2023 : 		 Вокалист DISTURBED схуднул

15 фев 2023 : 		 Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично

13 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»

9 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»

15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»

13 дек 2022 : 		 Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»

6 дек 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»

30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»

25 ноя 2022 : 		 DISTURBED не планировали кавер-версий

23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

21 ноя 2022 : 		 DISTURBED планируют меньше выступать

20 ноя 2022 : 		 Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19

18 ноя 2022 : 		 Новое видео DISTURBED
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|||| 19 авг 2023

Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом



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По сообщению NY Post, David Draiman снизил цену за особняк во Флориде до 5,19 миллиона долларов. Ещё в январе он хотел 5,75 миллиона, а в мае 5,5 миллиона. Сам он заплатил за дом в марте 2022 5,22 миллиона.

DISTURBED Frontman DAVID DRAIMAN Asking $5.19M For Spanish-Moroccan Villa Near Miami




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19 авг 2023
Corpsegrinder04
За дома "Унесённые Ветром" из деревянных реек и фанеры 5 лямов ? Мир точно сходит с ума.
19 авг 2023
N
Nihel
Опа риелторские агенство "дарксайд" снова в деле. Я конечно в таких вещах не сведущь, но смею предположить, что местный контингент такую покупку не осилит даже по 100 летней ипотеке с льготным процентом. Не на том сайте рекламу разместили наверное.

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