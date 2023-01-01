Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*Шоу ALICE COOPER на радио закрывают спустя 20 лет 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



3 сен 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 авг 2023 : 		 Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток

19 авг 2023 : 		 Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом

7 авг 2023 : 		 Видео с выступления DISTURBED

12 июл 2023 : 		 DISTURBED открыли тур

5 июл 2023 : 		 Down With The Fitness?

29 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»

20 июн 2023 : 		 Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»

8 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED свайпнул влево

7 май 2023 : 		 Образуй пару с вокалистом DISTURBED

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED хочет петь долго

4 май 2023 : 		 Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода

28 апр 2023 : 		 DISTURBED отыграли первое шоу нового тура

26 апр 2023 : 		 Новое видео DISTURBED

5 мар 2023 : 		 Вокалист DISTURBED схуднул

15 фев 2023 : 		 Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично

13 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»

9 фев 2023 : 		 Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»

15 дек 2022 : 		 Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»

13 дек 2022 : 		 Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»

6 дек 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»

30 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы

26 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»

25 ноя 2022 : 		 DISTURBED не планировали кавер-версий

23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

21 ноя 2022 : 		 DISTURBED планируют меньше выступать
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео DISTURBED



zoom
"Never Again", новое видео группы DISTURBED, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в июне в Тель-Авиве.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 170

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом