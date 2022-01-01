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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 20
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
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Disturbed

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|||| 28 окт 2022

Видео с текстом от DISTURBED



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DISTURBED опубликовали официальное видео с текстом на песню "Divisive", который взят из выходящего 18 ноября альбома "Divisive".

Трек-лист:

01. Hey You
02. Bad Man
03. Divisive
04. Unstoppable
05. Love To Hate
06. Feeding The Fire
07. Don't Tell Me (feat. Ann Wilson)
08. Take Back Your Life
09. Part Of Me
10. Won't Back Down




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