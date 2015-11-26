9 апр 2021



Басист DISTURBED получил дозу



Басист DISTURBED сообщил, что еще в феврале прошел вакцинацию от COVID-19 в Техасе. Об этом он рассказал будучи в гостям стрима от STITCHED UP HEART.







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