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Disturbed

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9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

17 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»

7 июл 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED исполнил израильский гимн

2 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы по-прежнему ощущаем себя молодой группой, сражающейся за место под солнцем»

28 июн 2019 : 		 Новое видео DISTURBED

22 июн 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

13 июн 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED заявил, что Фредди Меркьюри был «величайшим фронтменом из всех, кого видел мир»

11 июн 2019 : 		 Гитарист DISTURBED: «"Reason To Fight" могла и не войти в альбом»
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|||| 9 апр 2021

Басист DISTURBED получил дозу



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Басист DISTURBED сообщил, что еще в феврале прошел вакцинацию от COVID-19 в Техасе. Об этом он рассказал будучи в гостям стрима от STITCHED UP HEART.

DISTURBED's JOHN MOYER Got His COVID-19 Vaccine During Texas 'Snow Apocalypse'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


10 апр 2021, 17:20		По превьюхе сначала подумал что это Джонатан Дэвис


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