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*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку



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Вокалист группы DISTURBED David Draiman высказался по поводу расистской реакции на недавно вышедший трейлер диснеевской полнометражной версии фильма «Русалочка».

В своём твите он прокомментировал многочисленные жалобы по поводу того, что в фильме снимается чернокожая актриса Халли Бейли. В оригинальном мультфильме, вышедшем в 1989 году, Ариэль изображена как белая рыжеволосая женщина.

«Если у вас есть проблемы с тем, что кто-то с тёмной кожей играет роль фантастического существа, как русалка Ариэль, то вы не переживаете за "верность оригинальной истории" — вы просто фанатик».

Студия Уолта Диснея разместила трейлер на своем канале YouTube на прошлой неделе, и он быстро набрал миллионы просмотров, но компания была вынуждена отключить кнопку «не нравится» после того, как всего за два дня получила 1,5 миллиона «минусов». Большая часть откликов, которые впервые появились в 2019 году после новостей о кастинге Бэйли, похоже, исходит от людей, которые считают, что Disney «слишком прогрессивен» из-за того, что главный персонаж фильма — чернокожая.

If you have a problem with someone dark skinned playing the role of a fantasy creature like Ariel the mermaid, youвЂ™re not really worried about вЂњkeeping true to the original storyвЂќ, youвЂ™re just being a bigot. #TheLittleMermaid#TheLittleMermaid2023






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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20 сен 2022
грозакоммунистов
Ну теперь всё встало на свои места раз так.
20 сен 2022
Corpsegrinder04
Я не против негритянки в роли новой русалочки, я против пидора-негра в роли феи из новой Золушки. А по поводу актрисы из Русалочки - неужели не могли найти кого-нибудь посимпатичнее ?
20 сен 2022
father
В кои-то веки соглашусь с Корпсграйндером: темнокожая русалочка - да ничего такого вроде в этом и не было бы, если бы темнокожая актриса была красивой, а не уёбищем со шрамами на лбу.
20 сен 2022
J
Jack of Diamonds
father, она была на войне против рыбаков, крючки задели
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