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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку



Вокалист группы DISTURBED David Draiman высказался по поводу расистской реакции на недавно вышедший трейлер диснеевской полнометражной версии фильма «Русалочка».



В своём твите он прокомментировал многочисленные жалобы по поводу того, что в фильме снимается чернокожая актриса Халли Бейли. В оригинальном мультфильме, вышедшем в 1989 году, Ариэль изображена как белая рыжеволосая женщина.



«Если у вас есть проблемы с тем, что кто-то с тёмной кожей играет роль фантастического существа, как русалка Ариэль, то вы не переживаете за "верность оригинальной истории" — вы просто фанатик».



Студия Уолта Диснея разместила трейлер на своем канале YouTube на прошлой неделе, и он быстро набрал миллионы просмотров, но компания была вынуждена отключить кнопку «не нравится» после того, как всего за два дня получила 1,5 миллиона «минусов». Большая часть откликов, которые впервые появились в 2019 году после новостей о кастинге Бэйли, похоже, исходит от людей, которые считают, что Disney «слишком прогрессивен» из-за того, что главный персонаж фильма — чернокожая.









#TheLittleMermaid2023 If you have a problem with someone dark skinned playing the role of a fantasy creature like Ariel the mermaid, youвЂ™re not really worried about вЂњkeeping true to the original storyвЂќ, youвЂ™re just being a bigot. #TheLittleMermaid





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