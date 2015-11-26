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Disturbed

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16 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»

12 фев 2022 : 		 Лидер DISTURBED: «Стриминг спас индустрию, отстаньте от него!»

25 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о важности голоса

18 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»

16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»

10 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»

27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO
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Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»



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David Draiman в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему решил вернуться в социальные сети:

«Иногда трудно осознать, сколько враждебности существует не только к нашему народу, но и к государству Израиль, и эта враждебность продолжает нарастать и усиливаться на протяжении последних 15–20 лет. Я видел ощутимые изменения в течение моей карьеры и жизни, и я почувствовал необходимость вернуться в социальные сети на более публичном уровне из-за того, насколько всё стало плохо».

На вопрос, что конкретно он заметил такого, что заставило его публично выражать свои взгляды в социальных сетях, Draiman сказал:

«О Боже. Количество вопиющих, публичных, безапелляционных нападений, которые произошли в последнее время, особенно за последние три-пять лет, очень, очень задело меня. Нападения на евреев на улицах Нью-Йорка, будь то Бруклин или любое другое место, происходят регулярно. Нападения происходят в Лос-Анджелесе; они происходят в Южной Флориде — они происходят повсюду... И нападающих подбадривали несколько аспектов из того мира, который всё больше демонизирует не только Израиль, но и евреев в целом. Нет ничего лучше хорошей пандемии, чтобы заставить всех теоретиков мирового заговора с пеной у рта ждать возможности снова обвинить еврейский народ в каком-то аспекте своих страданий. Для меня это очень пугающее время. И будучи родителем ребёнка из смешанной семьи, состоящей из двух демографических групп, которые, вероятно, в настоящее время подвергаются наибольшим нападкам, евреев и азиатов, — я почувствовал себя обязанным попытаться выяснить, могу ли я ещё раз использовать эту платформу, которая мне дана, и следовать за своей совестью несколько больше».

Draiman отметил, что он не боится оттолкнуть от себя поклонников DISTURBED своим публичным выступлением в защиту Израиля.

«К счастью, я достиг того момента в своей карьере, когда мне уже действительно всё равно [смеётся]. Если кто-то хочет идти вперёд и бросать в меня свои камни, они знают, что я очень тщательно отделяю то, что я делаю как музыкант, от того, кто я есть как личность, и если они не могут с этим смириться, то это их проблема. Честно говоря, я не замечаю, чтобы люди не приходили на наши концерты из-за того, что я продолжаю говорить о том, что они уже знают на протяжении двух десятилетий. Мне всё равно. Я заработал свои деньги, у нас есть группа, они знают, кто я, я знаю, кто они, и они любят нас за это, несмотря ни на что».

DISTURBED Singer Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


16 фев 2022, 17:21		кто о чём, а ебанько про израиль


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