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Вокалист DISTURBED : «Враждебность к Израилю растёт год от года»



David Draiman в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему решил вернуться в социальные сети:



«Иногда трудно осознать, сколько враждебности существует не только к нашему народу, но и к государству Израиль, и эта враждебность продолжает нарастать и усиливаться на протяжении последних 15–20 лет. Я видел ощутимые изменения в течение моей карьеры и жизни, и я почувствовал необходимость вернуться в социальные сети на более публичном уровне из-за того, насколько всё стало плохо».



На вопрос, что конкретно он заметил такого, что заставило его публично выражать свои взгляды в социальных сетях, Draiman сказал:



«О Боже. Количество вопиющих, публичных, безапелляционных нападений, которые произошли в последнее время, особенно за последние три-пять лет, очень, очень задело меня. Нападения на евреев на улицах Нью-Йорка, будь то Бруклин или любое другое место, происходят регулярно. Нападения происходят в Лос-Анджелесе; они происходят в Южной Флориде — они происходят повсюду... И нападающих подбадривали несколько аспектов из того мира, который всё больше демонизирует не только Израиль, но и евреев в целом. Нет ничего лучше хорошей пандемии, чтобы заставить всех теоретиков мирового заговора с пеной у рта ждать возможности снова обвинить еврейский народ в каком-то аспекте своих страданий. Для меня это очень пугающее время. И будучи родителем ребёнка из смешанной семьи, состоящей из двух демографических групп, которые, вероятно, в настоящее время подвергаются наибольшим нападкам, евреев и азиатов, — я почувствовал себя обязанным попытаться выяснить, могу ли я ещё раз использовать эту платформу, которая мне дана, и следовать за своей совестью несколько больше».



Draiman отметил, что он не боится оттолкнуть от себя поклонников DISTURBED своим публичным выступлением в защиту Израиля.



«К счастью, я достиг того момента в своей карьере, когда мне уже действительно всё равно [смеётся]. Если кто-то хочет идти вперёд и бросать в меня свои камни, они знают, что я очень тщательно отделяю то, что я делаю как музыкант, от того, кто я есть как личность, и если они не могут с этим смириться, то это их проблема. Честно говоря, я не замечаю, чтобы люди не приходили на наши концерты из-за того, что я продолжаю говорить о том, что они уже знают на протяжении двух десятилетий. Мне всё равно. Я заработал свои деньги, у нас есть группа, они знают, кто я, я знаю, кто они, и они любят нас за это, несмотря ни на что».







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