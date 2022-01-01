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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED: «В мире сейчас всё плохо»



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В рамках недавней беседы вокалист DISTURBED David Draiman ответил на вопрос, отражает ли название нового альбома происходящее в мире в настоящий момент:

«Абсолютно. Во всех отношениях. Я думаю, что за два с лишним года пандемии, через которую прошёл мир, все сошли с ума. Я думаю, что, будучи так долго закрытыми внутри и имея Интернет как эту безграничную кроличью нору потенциальной информации, в которую можно погрузиться, люди потеряли себя в других реально, крайне плохих привычках. И одной из таких плохих привычек стала зависимость от возмущения — люди ищут в Интернете новые и более веские причины, чтобы разозлиться на кого-то за что-то. И это печально, во что мы превратились. Печально, что люди, облечённые властью, натравливают нас друг на друга ради собственной выгоды. Печально, что мы не понимаем, что нами манипулируют. Это очень страшное время. Я не могу припомнить, чтобы за всю мою жизнь я видел что-то настолько плохое в плане "либо ты в моей команде, либо ты враг". Это просто безумие».

Что касается того, какое решение он предлагает для этой ситуации, вызывающей разногласия, Draiman ответил следующее:

«Я думаю, что людям нужно начать фокусироваться на том, что у нас есть общего, что нас объединяет, а не на том, чем мы отличаемся друг от друга и что нас разделяет. Я думаю, что людям нужно наслаждаться более простыми вещами в жизни.

Мне нравится — нам нравится — что одно из самых объединяющих переживаний, в которых вы можете участвовать в этом мире, — это поход на концерт, на живое выступление. И все, независимо от того, из какой среды вы пришли, независимо от того, насколько вы богаты или бедны, независимо от вашей политики вы разделяете общую любовь к искусству, свидетелем которого вы являетесь. Это трогает вас, человека, который, скажем, является республиканцем, так же, как и демократа, либерала и консерватора, и наоборот. Мы все обладаем одинаковой способностью испытывать одинаковые эмоции и по-разному воздействовать на нас. Это часть красоты человеческого бытия.

У нас нет никакой мании величия. Мы знаем, что мы не "Bill & Ted's Excellent Adventure", мы не WYLD STALLYNS [вымышленная группа из "Bill & Ted's Excellent Adventure"] и наша музыка спасёт мир или что-то в этом роде. Хотелось бы, чтобы так и было.

Я думаю, что людям нужна хорошая, суровая проверка реальности, и чтобы люди поняли, что мы зашли слишком, слишком, слишком далеко».

На вопрос о том, сохраняет ли он оптимизм по поводу способности человечества объединиться и решить глобальные проблемы, он ответил:

«У меня не всегда самый высокий уровень оптимизма. Я надеюсь. Как я уже сказал, я никогда не видел всё настолько запущенным. И мы не делаем ничего, чтобы подавить это развитие. Мы кормим его — снова и снова, снова и снова. Мы не можем помочь себе. Так что я не знаю [смеется] Я беспокоюсь за мир, в котором предстоит расти моему сыну. Правда. У него есть проблемы, о которых я и не подозревал, когда рос сам».




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