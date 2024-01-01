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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»



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DAN DONEGAN прокомментировал номинацию на Грэмми второго февраля в рамках интервью "Chaz And AJ":

«Это потрясающее чувство (о том, что DISTURBED снова номинированы). Я никогда не являюсь фанатам всех этих наград, но благодарен за то, что у меня есть долгая карьера и фанбаза. Но я знаю, что "Грэмми" — это, наверное, главный трофей среди всех трофеев. Но, да, быть признанным и оцененным, знать, что мы все еще пишем песни, которые актуальны и волнуют людей, я считаю, что это здорово — быть замеченным индустрией за это».

Dan сказал, что он и его товарищи по группе DISTURBED не будут присутствовать на церемонии, потому что они "в дороге, на гастролях". Но он признал, что для него "было бы большой честью" наконец-то получить "Грэмми":

«Наконец-то мы попали в одну категорию с равными себе (ссылаясь на то, что в этом году DISTURBED боролись против GHOST, METALLICA, SLIPKNOT и SPIRITBOX (METALLICA в итоге выиграла трофей). Иногда бывает так, что некоторые люди, с которыми ты попадаешь в одну группу, не вполне логичны, но мы находимся в отличной компании, и для нас большая честь быть включенными в нее».

На вопрос о том, был ли он и другие участники DISTURBED на церемонии вручения "Грэмми" в 2009 или 2017 году, он ответил:

«Я ходил один год. Это было забавно. Мы были на предварительном вручении, а потом рано ушли, так что даже не попали в телевизионную версию. Вместо этого мы пошли на ужин, а потом отправились на вечеринку Warner Brothers. В общем, мы прошли всю красную дорожку и все такое, но нас больше интересовало... Рок-музыкантов чествуют на предварительном этапе, поэтому ничего из него никогда не показывают по телевидению, так как это не часть поп-культуры. Но все равно. Мы пошли на это мероприятие. Мы хорошо провели время. Мы получили максимум удовольствия!»




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