сегодня



Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»



В рамках недавнего интервью с барабанщиком DISTURBED Mike'ом Wengren'ом у него спросили, в чем секрет долголетия группы:



«Уважение. Уважение. Мы все четверо — братья, но мы также разные люди. И мы используем сильные стороны друг друга. У нас отличная команда — мы четверо, а также люди, которые работают за кулисами — наша команда, наш менеджмент, звукозаписывающий лейбл; список можно продолжать и продолжать — у нас отличная команда. Но если говорить о нас четверых, то всё сводится к взаимному уважению. Мы вообще-то нравимся друг другу. [Смеётся]. Мы контролируем друг друга.



Это было так забавно, потому что во время пандемии, живя в разных штатах, мы не могли видеться какое-то время. И когда мы закончили работу в октябре 19-го года, это было наше последнее выступление, я и Danny [Dan Donegan, гитара] отправились в путешествие. David [Draiman, вокал] в то время жил на Гавайях, и мы поехали туда, чтобы погостить у него, его жены и сына и просто немного расслабиться. Мы думали о том, что, возможно, когда мы вернёмся домой, мы снова начнём писать, и бла-бла-бла. И вот, спустя примерно — сколько? Может быть, два месяца, всё было закрыто, и почти два года спустя мы наконец-то увиделись. Это было почти как в фильме "Огненные колесницы" на пляже — мы все практически бросились друг другу в объятия. Типа: "Эй..."»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 262

