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Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»



David Draiman в рамках недавней беседы обсудил предстоящий тур группы, который в рамках которого будет дано 36 выступлений:



«Нас так долго лишали нормальной жизни [из-за пандемии COVID-19]. Чувствовать, что всё снова нормализуется, и вернуться к тому, что мы должны были делать в этой жизни, — все мы, а не только мы [в группе] — это невероятно. Но теперь, когда мы можем ощутить этот праздник, известный как живое выступление, и почувствовать круг симбиотических отношений, которые в итоге создаются, почувствовать всплеск энергии по-новому, потому что это было так долго, это ещё слаще. И я полагаю, что люди стали еще более страстными. В них столько энергии. Они готовы. И мы тоже!»



Он также отметил нашу способность восстанавливаться после того, как пандемия оказала разрушительное воздействие на психологическое здоровье многих людей, поскольку они часами сидели дома, практически не общаясь с друзьями и семьёй:



«Я думаю, что и человеческое тело, и человеческий дух невероятно устойчивы. Я считаю, что мы травмированы. В этом нет никаких сомнений. Представители всех слоёв общества и всех возрастов, которые только можно себе представить. Я полагаю, что дети пострадали больше всех во время всех этих событий. Когда вас лишают того, что заставляет вас заниматься, общаться, бросать вызов, это может нанести долгосрочный ущерб. Я полагаю, что людям потребуется — возможно, на это уйдет вся оставшаяся жизнь, — чтобы вернуться к тому состоянию, в котором они были не только после того, как всё это пережили в психологическом плане, но и после того, как оно подействовало на некоторых людей в финансовом плане, как оно подействовало на них самих. Это разрушило семьи, это разрушило рабочие места, это разрушило миры. Я подразумеваю, что последствия были больше, чем просто жизни, унесённые вирусом. Ужасно. Так что это нелегко. Мне очень, что мы всё ещё одни из тех, кто в состоянии вернуться на сцену и продолжать делать то, что мы делаем, и заниматься тем, что мы любим. Музыкальная индустрия в целом потеряла две трети нашей рабочей силы. Они ушли. Они стали заниматься другими делами, потому что живые мероприятия не могли проводиться в течение двух-трёх лет. А им нужно было чем-то зарабатывать на жизнь. Есть группы вроде нас, которые сделали всё возможное для своей команды, и мы бы сделали это снова, но есть много групп, которые не смогли этого сделать. А людям нужно было зарабатывать на жизнь. И вот теперь у вас осталось несколько человек. Сейчас расходы зашкаливают, сейчас все борются, а мы всё равно рвемся в бой, чтобы выйти на сцену. Я считаю, что вызов улучшает ситуацию».







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