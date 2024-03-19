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*Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов" 49
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGH... 33
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
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Disturbed

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20 мар 2024 : 		 Ремикс DISTURBED попал в чарты

12 мар 2024 : 		 Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев

19 фев 2024 : 		 CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED

18 фев 2024 : 		 Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»

15 фев 2024 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

7 фев 2024 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»

31 янв 2024 : 		 DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD

30 янв 2024 : 		 DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH

29 янв 2024 : 		 13-летний поклонник спел с DISTURBED

24 янв 2024 : 		 Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»

22 янв 2024 : 		 Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED

13 янв 2024 : 		 Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED

12 янв 2024 : 		 David встретил Sarah

7 дек 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

26 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

16 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»

12 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

12 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»

4 окт 2023 : 		 Концертное видео DISTURBED

3 окт 2023 : 		 Вокалист DISTURBED нашел пёселя

2 окт 2023 : 		 DISTURBED продали 336 000 билетов за лето

21 сен 2023 : 		 DISTURBED определились с новым синглом

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26 авг 2023 : 		 Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток
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Ремикс DISTURBED попал в чарты



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По сообщению Forbes, ремикс на кавер-версию DISTURBED "The Sound Of Silence" от австралийского диджея Cyril Riley, попал на 34 строчку чартов Billboard's Hot Dance/Electronic Songs. В прошлом месяце он достиг третьей позиции в чартах Dance/Electronic Digital Song Sales.

Вокалист группы, David Draiman, так отреагировал на это событие: «Срань Господня!»




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