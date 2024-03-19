сегодня



Ремикс DISTURBED попал в чарты



По сообщению Forbes, ремикс на кавер-версию DISTURBED "The Sound Of Silence" от австралийского диджея Cyril Riley, попал на 34 строчку чартов Billboard's Hot Dance/Electronic Songs. В прошлом месяце он достиг третьей позиции в чартах Dance/Electronic Digital Song Sales.



Вокалист группы, David Draiman, так отреагировал на это событие: «Срань Господня!»









@Forbes #TheSoundOfSilence #CyrilRemix https://t.co/bNl1dtPawF Holy shit рџ¤Ї @Disturbed





+1 -0



просмотров: 169

