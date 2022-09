сегодня



DAN DONEGAN — о появлении на новом альбоме DISTURBED Ann Wilson



Ann Wilson станет первой гостьей, принявшей участие в записи студийного альбома DISTURBED. Гитарист DAN DONEGAN рассказал о том, как родился этот союз:



«В начале нашей карьеры мы хотели по-настоящему утвердиться, не приглашая никаких гостей. Мы особо не обсуждали это, но чувствовали: "Это и есть наша группа". Не то чтобы мы были против этого, но на этом этапе нашей карьеры... Мы всегда подталкиваем себя, пытаемся делать что-то необычное в музыкальном плане. И на свете так много талантов и так много людей, с которыми мы с удовольствием сотрудничали бы прямо сейчас или позже в процессе нашей карьеры.



Ann Wilson уже упоминала о нас раньше — она писала о нас в Твиттере. Несколько лет назад кто-то спросил её в интервью, есть ли какие-нибудь новинки в музыкальном плане, которые она слышала и которые ей нравятся, и она упомянула, что ей очень понравилась наша версия песни [SIMON & GARFUNKEL] "The Sound Of Silence". И это в каком-то смысле открыло дверь для дружбы в социальных сетях между ней и David'ом [Draiman'ом, вокалистом DISTURBED]. И когда мы написали эту песню, нам показалось, что она идеально подходит для голоса Ann, а затем мы попытались представить слияние её голоса и голоса David'а. Она с радостью согласилась. Она сразу же откликнулась, и мы подумали: "Ёкарный бабай! Она только что сказала "да"».









There’s an epic track coming out soon that I recorded with @Disturbed





