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*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Disturbed

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Вокалист DISTURBED: «Правительство не должно диктовать нам, что мы можем делать со своим телом, а что нет»



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Вокалист DISTURBED David Draiman и Zach Myers из SHINEDOWN отреагировали на «утечку» в Politico, из которой следует, что большинство членов Верховного суда США проголосовало за отмену знакового решения 1973 года «Роу против Уэйда», которое установило право на аборт почти 50 лет назад.

Согласно сообщению Politico, проект был составлен судьёй Сэмюэлем Алито и распространён в феврале. Сообщается, что к Алито присоединились судьи Кларенс Томас и все три кандидата от бывшего президента Дональда Трампа — Нил Горсуч, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт, а судьи Стивен Брейер, Элана Каган и Соня Сотомайор работали над возражениями. Было неясно, как проголосовал председатель Верховного суда Джон Робертс.

Draiman сказал:

«Правительство не должно иметь права указывать кому-либо, что можно, а что нельзя делать с собственным телом. Точка. #prochoice #RoeVWade».

К нему присоединился Mayers:

«Утечки происходят для создания хаоса и паники. Точка».

На что получил от David'a ответ:

«Был бы хаос и паника, если бы это не стало известно. Это утечка это или что-то ещё».

В ответ Zach сказал:

«Мне не нравятся утечки только для того, чтобы поднять шум.... Именно на это и похоже... Это приводит к панике, поскольку вопрос ещё не решён. К тому же из парня, который за последние 4 года никогда не задавался вопросом "Что здесь происходит?", теперь я превратился в парня, который задумался: "Что ещё здесь происходит?».

Потом David добавил ещё одно сообщение:

«Просто наблюдение: эта "утечка" была именно тем, что нужно демократам для гальванизации и активизации их базы. Возникший ажиотаж может предотвратить "красную волну", которую многие предсказывали на предстоящих выборах».

Затем он пояснил:

«Напоминание: я не присягаю ни одной из сторон. #prochoice #RoeVWade».

«Роу против Уэйда» — историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Является одним из наиболее противоречивых и политически значимых решений в истории Соединённых Штатов.

Суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. В контексте данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность, «способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке». Примерным сроком достижения автономности является 7 месяцев (28 недель); впрочем, порог может быть снижен до 24 недель. На поздних стадиях беременности аборт может быть осуществлён, только если сохранение плода представляет опасность для матери. Эта норма установлена решением по делу Доу против Больтона. Основанием решения послужило право на неприкосновенность личной жизни, проистекающее из статьи о справедливом суде Четырнадцатой поправки.

В 98-страничном проекте Алито заявил, что решение по делу Роу было ошибочным, сказав, что этот вопрос должен решаться политиками, а не судами. Если решение Роу будет отменено, это не приведёт к запрету абортов на федеральном уровне. Однако это передаст штатам право решать вопрос о законности этой процедуры.

The government should not be able to tell anyone what they can and cannot do with their own body.



I am



There would have been chaos and panic whenever this one got out. Leaked or otherwise.



I only donвЂ™t like leaks for the purpose of pot stirring вЂ¦.



Just an observation;






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