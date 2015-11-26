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Вокалист DISTURBED : «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»



David Draiman в рамках недавнего интервью коснулся событий на фестивале ASTROWORLD:



«Всё, ради чего мы живём, всё, что мы знаем, всё, что мы делаем, всё, что определяет нас, было украдено — временно, но украдено — и вам пришлось очень быстро адаптироваться и перестроиться. И даже не обязательно ради средств к существованию или денежного выживания, но ради собственного рассудка. Это было очень трудное время. Это и сейчас трудное время. Но, по крайней мере, сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы начинаем видеть, как проходят живые мероприятия, и никаких масштабных последствий от этих мероприятий, за исключением катастрофы, которую мы недавно наблюдали на фестивале Astroworld, что невероятно прискорбно, невероятно удручающе — и я думаю, осмелюсь сказать, что это симптом гораздо большей проблемы и гораздо большего психоза, в центре которого мы находимся.



Эти два года изоляции и ситуации "каждый сам за себя" в какой-то степени деформировали нас. Это привело к своего рода посттравматическому стрессу. Мы все стали гиперчувствительными к себе и своему ближайшему окружению. И я думаю, что потребуется всё больше и больше позитивного живого опыта, чтобы люди вспомнили, что значит снова собраться вместе, заботиться друг о друге, защищать друг друга, защищать и охранять невинных, в отличие от безразличия или съёмки на мобильный телефон, или быть активным участником решения проблемы в реальном позитивном, мирном ключе, а не в деструктивном, разделяющем и разъединяющем. Я думаю, что именно это, надеюсь, будет происходить и впредь. И если мы можем чему-то научиться в результате этой катастрофы, то, возможно, именно этому».







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