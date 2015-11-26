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Disturbed

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24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED
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|||| сегодня

Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»



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David Draiman в рамках недавнего интервью коснулся событий на фестивале ASTROWORLD:

«Всё, ради чего мы живём, всё, что мы знаем, всё, что мы делаем, всё, что определяет нас, было украдено — временно, но украдено — и вам пришлось очень быстро адаптироваться и перестроиться. И даже не обязательно ради средств к существованию или денежного выживания, но ради собственного рассудка. Это было очень трудное время. Это и сейчас трудное время. Но, по крайней мере, сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы начинаем видеть, как проходят живые мероприятия, и никаких масштабных последствий от этих мероприятий, за исключением катастрофы, которую мы недавно наблюдали на фестивале Astroworld, что невероятно прискорбно, невероятно удручающе — и я думаю, осмелюсь сказать, что это симптом гораздо большей проблемы и гораздо большего психоза, в центре которого мы находимся.

Эти два года изоляции и ситуации "каждый сам за себя" в какой-то степени деформировали нас. Это привело к своего рода посттравматическому стрессу. Мы все стали гиперчувствительными к себе и своему ближайшему окружению. И я думаю, что потребуется всё больше и больше позитивного живого опыта, чтобы люди вспомнили, что значит снова собраться вместе, заботиться друг о друге, защищать друг друга, защищать и охранять невинных, в отличие от безразличия или съёмки на мобильный телефон, или быть активным участником решения проблемы в реальном позитивном, мирном ключе, а не в деструктивном, разделяющем и разъединяющем. Я думаю, что именно это, надеюсь, будет происходить и впредь. И если мы можем чему-то научиться в результате этой катастрофы, то, возможно, именно этому».

DISTURBED





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