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DISTURBED не планировали кавер-версий



В рамках недавней беседы с вокалистом DISTURBED David'ом Draiman'ом у него спросили, думала ли группа о записи какой-то классической кавер-версии в рамках работы над новым альбомом:



«Мы даже не думали об этом. Нам было так хорошо с оригинальным материалом, что мы просто забыли о другом. И вот мы подошли к концу записи, у нас был материал, и мы подумали: "Давайте просто не будем включать его в эту запись".



Мы делаем [каверы] просто для удовольствия. И в случае с этой конкретной записью мы получали столько удовольствия от оригинального материала, что сейчас нам в этом не было необходимости. В будущем мы снова воспользуемся этой традицией»







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