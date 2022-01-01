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*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Disturbed

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DISTURBED не планировали кавер-версий



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В рамках недавней беседы с вокалистом DISTURBED David'ом Draiman'ом у него спросили, думала ли группа о записи какой-то классической кавер-версии в рамках работы над новым альбомом:

«Мы даже не думали об этом. Нам было так хорошо с оригинальным материалом, что мы просто забыли о другом. И вот мы подошли к концу записи, у нас был материал, и мы подумали: "Давайте просто не будем включать его в эту запись".

Мы делаем [каверы] просто для удовольствия. И в случае с этой конкретной записью мы получали столько удовольствия от оригинального материала, что сейчас нам в этом не было необходимости. В будущем мы снова воспользуемся этой традицией»




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