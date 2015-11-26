сегодня



DISTURBED работали над новой музыкой на карантине



DISTURBED работали над новой музыкой во время коронапаузы — об этом рассказал вокалист коллектива, David Draiman:



«Нашему ребенку 6,5 лет и поэтому большую часть недели мы учимся... Это занимает большую часть, а остальное время я посвящаю работы над новой музыкой, то да се, но без фанатазима. Мы обсуждали с ребятами новый материал и у нас уже кое-что есть в начальной стадии. Одна тема просто убойна, мы ее просто не доделали. И еще есть идеи для нескольких песен, но ничего такого, чтобы было готово на сто процентов».



Draiman также рассказал и о проблемах в работе над музыкой по Zoom:



«Так хотя бы есть ощущение другого человека, но вылезает проблема аудио — компрессия не позволяет порой понять, что на самом деле у тебя есть, и в этом сложность — нет определенного духа. Ничто не заменит варианта, когда ты сидишь со своим со-автором с глазу на глаз и имеешь возможность подпитывать друг друга креативом!»













+1 -0



просмотров: 126

