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Disturbed

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22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

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26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED

20 дек 2019 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 авг 2019 : 		 Панорамное видео с выступления DISTURBED

23 июл 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

17 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»

7 июл 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED исполнил израильский гимн

2 июл 2019 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы по-прежнему ощущаем себя молодой группой, сражающейся за место под солнцем»

28 июн 2019 : 		 Новое видео DISTURBED

22 июн 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

13 июн 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED заявил, что Фредди Меркьюри был «величайшим фронтменом из всех, кого видел мир»

11 июн 2019 : 		 Гитарист DISTURBED: «"Reason To Fight" могла и не войти в альбом»

19 апр 2019 : 		 Новое видео DISTURBED

27 фев 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED в корне не согласен с мнением о том, что «рок мёртв»

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED в Мэдисон-сквер-гарден

24 фев 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

17 янв 2019 : 		 DISTURBED выступили на военной базе

11 янв 2019 : 		 DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"

15 ноя 2018 : 		 Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер
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DISTURBED работали над новой музыкой на карантине



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zoom
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DISTURBED работали над новой музыкой во время коронапаузы — об этом рассказал вокалист коллектива, David Draiman:

«Нашему ребенку 6,5 лет и поэтому большую часть недели мы учимся... Это занимает большую часть, а остальное время я посвящаю работы над новой музыкой, то да се, но без фанатазима. Мы обсуждали с ребятами новый материал и у нас уже кое-что есть в начальной стадии. Одна тема просто убойна, мы ее просто не доделали. И еще есть идеи для нескольких песен, но ничего такого, чтобы было готово на сто процентов».

Draiman также рассказал и о проблемах в работе над музыкой по Zoom:

«Так хотя бы есть ощущение другого человека, но вылезает проблема аудио — компрессия не позволяет порой понять, что на самом деле у тебя есть, и в этом сложность — нет определенного духа. Ничто не заменит варианта, когда ты сидишь со своим со-автором с глазу на глаз и имеешь возможность подпитывать друг друга креативом!»

DISTURBED Is Working On New Music While In Quarantine





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