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Вокалист DISTURBED — о новом альбоме



David Draiman пообещал чертовски тяжёлый новый альбом:



«У нас есть пластинка, которая скоро выйдет. И 90 % — тяжёлые и крепкие "кое-что как 30 ХГСА". Ну а остальные — 10 мягкие и нежные, как Zewa Плюс, — но всего десять! Ну и те из вас, кому понравилась наша версия "The Sound Of Silence", я думаю, вы понимаете намёк... Но остальное? Как времена "Sickness", "Ten Thousand Fists". Воодушевлены? Потому что я офигеть не встать как!»







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