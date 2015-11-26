Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 125
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 37
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 28
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 20
*Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома 18
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



11 янв 2019 : 		 DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"

15 ноя 2018 : 		 Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер

30 окт 2018 : 		 Акустика от DISTURBED

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

12 окт 2018 : 		 Новая песня DISTURBED

12 окт 2018 : 		 DISTURBED исполнили две новые песни

26 сен 2018 : 		 DISTURBED вновь первые

21 сен 2018 : 		 Новый сингл DISTURBED

4 сен 2018 : 		 Гитарист DISTURBED: «Музыку к "Are You Ready" сочинили еще в 2004 году»

29 авг 2018 : 		 DISTURBED будут активно гастролировать в 2019 году

27 авг 2018 : 		 Барабанщик DISTURBED был «сокрушён» известиями о смерти Винни Пола

16 авг 2018 : 		 Новое видео DISTURBED

1 авг 2018 : 		 DISTURBED о новом альбоме

16 май 2018 : 		 DISTURBED завершили запись

14 фев 2018 : 		 DISTURBED получили очередную платину

14 фев 2018 : 		 Видео DISTURBED из студии

12 фев 2018 : 		 DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO

31 янв 2018 : 		 DISTURBED в студии

10 сен 2017 : 		 Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL

9 июн 2017 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой

17 апр 2017 : 		 Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»

6 апр 2017 : 		 В новый акустический ЕР DISTURBED войдет новый материал

1 мар 2017 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы запишем акустический ЕР»

20 фев 2017 : 		 DISTURBED хотят в начале следующего года оказаться в студии

24 янв 2017 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DISTURBED

20 янв 2017 : 		 Видео с выступления DISTURBED
Показать далее
| - |
|||| 11 янв 2019

DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"



*
zoom
*
* *
DISTURBED были музыкальными гостями программы "Jimmy Kimmel Live!", вышедшей в эфир десятого января и исполнили там несколько тем, включая "Are You Ready" и "A Reason To Fight" — видео доступно ниже.



Watch DISTURBED Perform 'Are You Ready' And 'A Reason To Fight' On 'Jimmy Kimmel Live!'






Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


12 янв 2019, 00:38		Потрясающее исполнение. До слёз. Да и просто мало групп, современное творчество которых вызывает эмоции.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 216

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом