11 янв 2019



DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"



DISTURBED были музыкальными гостями программы "Jimmy Kimmel Live!", вышедшей в эфир десятого января и исполнили там несколько тем, включая "Are You Ready" и "A Reason To Fight" — видео доступно ниже.



















