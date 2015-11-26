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Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал



В рамках недавнего разговора с вокалистом DISTURBED David Draiman так сказал про работу над новым материалом:



«Я с огромным нетерпением жду начала сочинения нового материала DISTURBED и я могу практически гарантировать, что он будет злым. Я умираю от желания погрузить свои зубы в новый, оригинальный, гневный, свирепый, брутальный материал!»













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