сегодня



Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле



Gene Simmons (KISS) и David Draiman (DISTURBED) входят в число более чем 125 лидеров индустрии развлечений, подписавших совместное заявление, выпущенное некоммерческой организацией индустрии развлечений Creative Community For Peace, которое призывает коллег-музыкантов и руководителей использовать свои платформы для борьбы с недостоверными и односторонними рассказами о конфликте в Израиле и на палестинских территориях. Открытое письмо призывает представителей развлекательного сообщества использовать свой голос, чтобы призвать к деэскалации насилия и прекращению разделительной риторики, а также признать боль и потери, которые несут все стороны, вовлечённые в конфликт.



Совместное заявление было сделано на фоне волны вспышек насилия в Израиле и на палестинских территориях, включая беспорядочные ракетные обстрелы мегаполисов Израиля, а также ответные меры Израиля в Газе.



Меган Маккейн (соведущая "The View"), Хаим Сабан (председатель и генеральный директор, Saban Capital Group), Шерри Лэнсинг (бывший генеральный директор Paramount Pictures), Орли Агаи Марли (президент, Tuff Gong Worldwide), Сельма Блэр (актриса), Майкл Бубле (артист), Дайана Уоррен (автор песен, продюсер) и Бен Сильверман (председатель и главный исполнительный директор Propagate Content) — вот некоторые из других авторов совместного заявления, которое было обнародовано в пятницу (14 мая).



«Мы серьёзно обеспокоены эскалацией насилия в Израиле и на палестинских территория. Гибель людей и насилие вызывают душераздирающую боль. Мы призываем лидеров всех сторон прекратить беспорядки, призвать к спокойствию и работать над деэскалацией».



Авторы заявления — одни из первых в индустрии развлечений, кто публично выступает за мир, а также против всплеска лживых материалов в СМИ, которые доминируют в новостном цикле с момента эскалации напряжённости, начавшейся около недели назад.



«Мы также призываем наших коллег и друзей из индустрии развлечений прекратить публиковать дезинформацию и односторонние рассказы, которые только способствуют разжиганию конфликта, вместо того чтобы способствовать установлению мира», — говорится в заявлении.



«Дезинформация и ложные мемы, размещаемые теми, кто далёк от конфликта, принимаются за правду, — отмечает Ари Ингель, директор Creative Community for Peace. — Эта искажённая версия реальности распространяется в сети, а затем усиливается влиятельными людьми, что только разжигает пламя ненависти и имеет реальные последствия».



Полный текст открытого письма гласит следующее:



«Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Израиле и на палестинских территориях. Гибель людей и насилие просто разрывают сердце. Мы призываем лидеров всех сторон прекратить насилие, призвать к спокойствию и работать над деэскалацией.



Мы также призываем наших коллег и друзей в развлекательном сообществе прекратить публиковать дезинформацию и односторонние рассказы, которые только разжигают конфликт, вместо того чтобы способствовать миру.



Хотя у нас могут быть разные мнения по поводу конфликта, нельзя допустить, чтобы ХАМАС публично призывал к убийству мирных жителей, использовал гражданских лиц в качестве живого щита и обстреливал ракетами гражданское население без разбора, не заботясь о том, кто будет убит, — араб или еврей.



Когда на карту поставлены жизни людей, мы все несём ответственность за объединение, а не за разделение. Подстрекательские высказывания выгодны только тем, кто находится на крайних позициях и не заинтересован в мире. Мы думаем обо всех израильтянах и палестинцах, которые переживают непостижимые уровни страха и насилия, и надеемся на тот день, когда оба народа смогут жить бок о бок в мире».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 481