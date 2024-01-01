сегодня



13-летний поклонник спел с DISTURBED



Фронтмен DISTURBED David Draiman в рамках выступления 23 января пригласил на сцену 13-летнего Brady и исполнил с ним песню "The Game". Приглашение поступило после того, как David увидел подростка в толпе с табличкой "Можно я спою с тобой The Game на мой день рождения?".







+0 -0



просмотров: 208

