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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Disturbed

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13-летний поклонник спел с DISTURBED



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Фронтмен DISTURBED David Draiman в рамках выступления 23 января пригласил на сцену 13-летнего Brady и исполнил с ним песню "The Game". Приглашение поступило после того, как David увидел подростка в толпе с табличкой "Можно я спою с тобой The Game на мой день рождения?".




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