сегодня



DISTURBED отыграли первое шоу нового тура



DISTURBED выступлением в Монреале 27 апреля открыли североамериканскую часть тура "Take Back Your Life":



01. Hey You

02. Stupify

03. Ten Thousand Fists

04. Prayer

05. Are You Ready

06. Bad Man (live debut)

07. The Vengeful One

08. A Reason To Fight

09. Land Of Confusion (GENESIS cover)

10. The Game

11. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

12. Indestructible

13. Stricken

14. The Light



Encore:



15. Unstoppable

16. Down With The Sickness

17. Inside The Fire







+0 -0



просмотров: 151