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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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Disturbed

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DISTURBED отыграли первое шоу нового тура



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DISTURBED выступлением в Монреале 27 апреля открыли североамериканскую часть тура "Take Back Your Life":

01. Hey You
02. Stupify
03. Ten Thousand Fists
04. Prayer
05. Are You Ready
06. Bad Man (live debut)
07. The Vengeful One
08. A Reason To Fight
09. Land Of Confusion (GENESIS cover)
10. The Game
11. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
12. Indestructible
13. Stricken
14. The Light

Encore:

15. Unstoppable
16. Down With The Sickness
17. Inside The Fire




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