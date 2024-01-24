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Disturbed

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Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»



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DAVID DRAIMAN на концерте 19 января обратился к двум девочкам 12-лет, которые вышли на сцену с родителями:

«Я так понимаю, тот факт, что вы пришли на концерт DISTURBED, а не на концерт Тейлор Свифт, означает, что ваши родители воспитывают вас на рок-н-ролле?»

Но затем он добавил: «Эй, не забывайте: Тейлор Свифт все еще надирает задницы!»

Когда некоторые зрители начали освистывать это замечание, Draiman быстро добавил:

«Не надо ее освистывать. Знаете что? Я встану и буду аплодировать любому поп-артисту, который выходит на сцену, поет вживую и играет на гитаре перед целой толпой чертовых тысяч девушек и парней, молодых фанатов. Не говорите гадости о Тейлор Свифт. Она настоящая. И она делает все, чтобы целое поколение новых музыкальных фанатов поняло, что значит играть музыку вживую!»




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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24 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Какой же говнарь, просто эталонный говнарь.
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24 янв 2024
WahrandPhain
Обожаю, как со Свифт горят говнари)
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24 янв 2024
Corpsegrinder04
Я об этой тёлке узнал только из жёлтых новостей Дарксайда. И до сих пор не одной песни не послушал.
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24 янв 2024
E
Evil3062
Corpsegrinder04, никто и не заставляет, просто она действительно работает на полную, и количество наград и личное состояние говорят об этом.
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24 янв 2024
Corpsegrinder04
Evil3062, послушал. Хуйня. На Бритни Спирт похоже.
А по поводу работать на полную... Можно и в порнухе например на полную бомбиться по 15 часов в день, получать кучу наград аля "Отсос Года".
А можно условно Хирургом в госпитале где-нибудь каждый день жизни спасать, спать по 4 часа в день и иметь благодарности в виде бутылок и конвертиков с тремя тыщами.
А если без приколов, ну хз, попса и попса. Мне из попшняги только исполнители 80-х нравятся.
Не пойму просто никак чего эту Тефлор Свифт престарелые металюги постоянно упоминают тут. То этот черт польский, то Нугент, то из Poison барабанщик. Покоя не даёт чтоли им.
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24 янв 2024
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, просто она самый популярный артист на планете сейчас, вот и упоминают)
24 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, говнари упоминают её, чтобы убедить всех, что они не говнари, мол, "я вон, не только митал слушаю, а ещё вот эту вашу... как её там? Тайлер Сквирт, вот, да!"
24 янв 2024
gravitgroove
У Свифт на лице видно, что она без ума от немецких овчарок, как Дрейман этого не понимает, бедняга!
24 янв 2024
Saxon9
gravitgroove, не выкупил про овчарка. Это что то про Тикток?
24 янв 2024
v
veps1
Отлично сам себе повод дал для разглагольствования - сначала выставил Тейлор в антиподу себе - "рок-звезде", потом начал её же восхвалять. Всегда найдёт, о чём языком без причины "почесать".

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