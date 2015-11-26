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Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD



David Draiman в рамках недавнего интервью сказал, что всё ещё опустошён случившимся на ASTROWORLD:



«Я считаю, что за последние несколько лет мы провели слишком много времени, будучи отделёнными друг от друга, разделёнными и настолько озабоченными собой как личностями, что мы забыли, как собираются вместе, — мы забыли, что значит быть где-то вместе по одной и той же причине, по одному и тому же делу, испытывать одни и те же чувства, когда все поют одну и ту же песню и находятся в одном и том же месте, и когда всё происходящее всех объединяет.



Ментальность, эта хищническая ментальность, эта ориентация на заботу только о себе, на попытку взять то, что ты можешь получить при любой возможности, не заботиться о других, не заботиться о тех, кто слабее тебя, не заботиться о тех, кто не так силён, как ты, — всё это противоречит моей сущности, и я не могу поверить, насколько распространённым стал такой подход.



Я просто считаю, что концерты, такие крупные мероприятия как это, в частности, должны быть нашей возможностью показать миру, на что мы способны, когда собираемся вместе как единое целое, что там безопасно, там царит атмосфера единства и радости. И то, что это было извращено и опошлено, непростительно — абсолютно непростительно. Люди должны помнить, что все мы — семья, все мы связаны, и все должны дорожить жизнью.



Я всё ещё опустошён произошедшими событиями. Я от всей души соболезную семьям, которые скорбят, и тем, кто пострадал. Я соболезную даже тем людям, которые были в первых рядах.



Нельзя ожидать, что кто-то будет управлять хаосом, если у него нет опыта управления им; это нелегко сделать. Может быть, по крайней мере, это станет поучительным опытом для всех участников. Но я думаю, что мы устали от поучительного процесса, от того, что люди должны лишиться жизни, чтобы мы наконец проснулись».







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