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Disturbed

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23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

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10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

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19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"
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Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD



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David Draiman в рамках недавнего интервью сказал, что всё ещё опустошён случившимся на ASTROWORLD:

«Я считаю, что за последние несколько лет мы провели слишком много времени, будучи отделёнными друг от друга, разделёнными и настолько озабоченными собой как личностями, что мы забыли, как собираются вместе, — мы забыли, что значит быть где-то вместе по одной и той же причине, по одному и тому же делу, испытывать одни и те же чувства, когда все поют одну и ту же песню и находятся в одном и том же месте, и когда всё происходящее всех объединяет.

Ментальность, эта хищническая ментальность, эта ориентация на заботу только о себе, на попытку взять то, что ты можешь получить при любой возможности, не заботиться о других, не заботиться о тех, кто слабее тебя, не заботиться о тех, кто не так силён, как ты, — всё это противоречит моей сущности, и я не могу поверить, насколько распространённым стал такой подход.

Я просто считаю, что концерты, такие крупные мероприятия как это, в частности, должны быть нашей возможностью показать миру, на что мы способны, когда собираемся вместе как единое целое, что там безопасно, там царит атмосфера единства и радости. И то, что это было извращено и опошлено, непростительно — абсолютно непростительно. Люди должны помнить, что все мы — семья, все мы связаны, и все должны дорожить жизнью.

Я всё ещё опустошён произошедшими событиями. Я от всей души соболезную семьям, которые скорбят, и тем, кто пострадал. Я соболезную даже тем людям, которые были в первых рядах.

Нельзя ожидать, что кто-то будет управлять хаосом, если у него нет опыта управления им; это нелегко сделать. Может быть, по крайней мере, это станет поучительным опытом для всех участников. Но я думаю, что мы устали от поучительного процесса, от того, что люди должны лишиться жизни, чтобы мы наконец проснулись».

DISTURBED





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