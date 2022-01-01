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DAVID DRAIMAN считает, что DISTURBED не появились бы без PANTERA



David Draiman из DISTURBED был одним из музыкантов, присоединившихся к Лу Брутусу из HardDrive Radio, чтобы отпраздновать 30-летие второго альбома PANTERA "Vulgar Display Of Power". Он рассказал о том, какое влияние оказал этот альбом на его музыкальное становление:



«Я считаю, что PANTERA на тот момент отполировали тот грув-металл, основы которого они заложили; они довели его до совершенства. И посмотрите: на этом альбоме были песни, которые мы перепевали, песни, которые мы обожали, песни, которые были саундтреком ко многим поздним ночным "Содому и Гоморре" в автобусе [смеётся] — все виды безумия. Было много моментов, когда эти песни буквально стали частью саундтрека нашего взросления.

Многие люди этого не знают, но я думаю, что DISTURBED вряд ли появились бы без PANTERA. Я имею в виду, что в группе, которая была DISTURBED до меня и называлась BRAWL, был вокалист по имени Erich [Awalt], и он был очень похож на Phil'a Anselmo. Весь материал, который я послушал, когда шёл на прослушивание к ребятам из DISTURBED, изначально был гораздо ближе к PANTERA старой школы, чем к современным DISTURBED. И в то время я не был уверен, что смогу правильно исполнять его; я не знал, сможет ли мой голос быть настолько свирепым, как того требовала музыка.



Я сказал об этом Филу, когда увидел его. Думаю, в последний раз я видел Фила в Техасе — он открывал DANZIG с SUPERJOINT, кажется, в то время. И я сказал ему об этом: "Слушай, чувак. Ты знаешь это, я знаю это — я столькому научился у тебя за эти годы". Он посмотрел на меня и сказал: "Я знаю". [Смеётся]».



















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