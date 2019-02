Видео с выступления DISTURBED в Мэдисон-сквер-гарден

сегодня



DISTURBED 25 февраля впервые выступили в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк) с аншлаговым концертом. Видео исполнения группой песни "Down With The Sickness" доступно ниже.













