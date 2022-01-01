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DISTURBED сменили продюсера



Гитарист DISTURBED Dan Donegan ответил на вопрос, работали ли они над новой пластинкой вместе с Kevin Churko:



«На самом деле мы работали с Drew Fulk, продюсером из Лос-Анджелеса. Я думаю, что он родом из Каролины — он вырос в Каролине, а затем переехал в Лос-Анджелес. Он сделал несколько хороших работ с MOTIONLESS IN WHITE и ICE NINE KILLS и PAPA ROACH, куча проектов, которые мне очень понравились, вот некоторые из его работ. И я связался с ним. Я встретился с ним — думаю, это было в декабре, я поехал туда, чтобы встретиться с ним — и просто ощутил некую химию, просто находясь рядом с ним, и мы отправились в студию. Он приехал в Нэшвилл - в итоге мы записывались в Нэшвилле — и [это был] замечательный опыт».







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