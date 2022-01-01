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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Disturbed

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DISTURBED сменили продюсера



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Гитарист DISTURBED Dan Donegan ответил на вопрос, работали ли они над новой пластинкой вместе с Kevin Churko:

«На самом деле мы работали с Drew Fulk, продюсером из Лос-Анджелеса. Я думаю, что он родом из Каролины — он вырос в Каролине, а затем переехал в Лос-Анджелес. Он сделал несколько хороших работ с MOTIONLESS IN WHITE и ICE NINE KILLS и PAPA ROACH, куча проектов, которые мне очень понравились, вот некоторые из его работ. И я связался с ним. Я встретился с ним — думаю, это было в декабре, я поехал туда, чтобы встретиться с ним — и просто ощутил некую химию, просто находясь рядом с ним, и мы отправились в студию. Он приехал в Нэшвилл - в итоге мы записывались в Нэшвилле — и [это был] замечательный опыт».




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