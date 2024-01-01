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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
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Disturbed

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Видео полного выступления DISTURBED



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Видео полного выступления DISTURBED, которое состоялось 13 февраля на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, доступно для просмотра ниже:

01. Hey You
02. Stupify
03. Ten Thousand Fists
04. Prayer
05. The Vengeful One
06. Bad Man
07. A Reason To Fight
08. Guitar Solo
09. Land Of Confusion (GENESIS cover)
10. Drum Solo
11. The Game
12. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)
13. Bass Solo
14. Indestructible
15. Don't Tell Me (with Moriah Formica)
16. The Light
17. Stricken

Encore:

18. Unstoppable
19. Down With The Sickness
20. Inside The Fire




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