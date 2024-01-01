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Видео полного выступления DISTURBED



Видео полного выступления DISTURBED, которое состоялось 13 февраля на CFG Bank Arena, Baltimore, Maryland, доступно для просмотра ниже:



01. Hey You

02. Stupify

03. Ten Thousand Fists

04. Prayer

05. The Vengeful One

06. Bad Man

07. A Reason To Fight

08. Guitar Solo

09. Land Of Confusion (GENESIS cover)

10. Drum Solo

11. The Game

12. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

13. Bass Solo

14. Indestructible

15. Don't Tell Me (with Moriah Formica)

16. The Light

17. Stricken



Encore:



18. Unstoppable

19. Down With The Sickness

20. Inside The Fire







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