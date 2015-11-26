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Вокалист DISTURBED : «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»



David Draiman, недавно вернувшийся в твиттер, отреагировал на частенько звучащие сравнения требований вакцинации с Холокостом:



«Людей, которые сравнивают необходимость иметь подтверждение о прививках, чтобы попасть в ресторан, с Холокостом, я сердечно приглашаю пойти на йух».







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