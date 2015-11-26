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*Drum-cam от MUDVAYNE 20
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Disturbed

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18 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»

16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»

10 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»

27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине
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Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»



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David Draiman, недавно вернувшийся в твиттер, отреагировал на частенько звучащие сравнения требований вакцинации с Холокостом:

«Людей, которые сравнивают необходимость иметь подтверждение о прививках, чтобы попасть в ресторан, с Холокостом, я сердечно приглашаю пойти на йух».

DISTURBED



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One


18 янв 2022, 18:39		Лемми красава

грозакоммунистов


18 янв 2022, 18:46		Вспомнился анектод:

«Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями.

Антипрививочник спрашивает у инженера:

— Безопасно ли проходить по этому мосту?

Инженер отвечает:

— Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%.

— Хм. Тогда я лучше вплавь».

WahrandPhain


18 янв 2022, 19:04		грозакоммунистов пиздеж и подмена понятий, ты еще про печенегов расскажи. А пираньи кстати не так опасны, как принято верить. Ну и кто тут у нас мифотворец, сынок)?

"Это один из самых известных видов пираний, имеет репутацию пресноводного хищника, опасного для животных. Для живого человека они опасности не представляют в связи с размером и пугливостью самих пираний."В истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираний на человека со смертельным исходом. "пиздобол ебаный)

WahrandPhain


18 янв 2022, 19:13		"04.06.2020 10:22:26Логистика / Комментарии
С начала года в России обрушилось 5 транспортных мостов
Новости об обрушении российских мостов, обеспечивающих транспортную доступность не только маленьких поселений, но и целых городов, поступают в последнее время с пугающей регулярностью. Мы решили вспомнить историю обрушений российских мостов в 2019-м и начале 2020 года, от самых актуальных событий до ЧС годичной давности.
"

инженеры берутся за руки и прыгают с моста, кормить крокодилов)


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