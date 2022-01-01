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Disturbed

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Барабанщик DISTURBED: «Люди будут приятно удивлены новым материалом»



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Mike Wengren в рамках недавнего интервью рассказал о работе над новым альбомом:

«Я пока не могу разглашать слишком много деталей, но мы однозначно находимся в середине процесса. Мы сочиняем, мы записываем. Я очень взволнован всем, что мы сейчас создаём. Чувства прекрасные, звучание отличное.

Сейчас у нас нет чётких временных рамок [для выпуска альбома]. После двух лет пандемии мы никуда не торопились, пытаясь выпустить лучший альбом в нашей карьере и превзойти всё, что мы когда-либо делали раньше.

Я думаю, что люди будут приятно удивлены, когда наконец получат возможность услышать его!»

DISTURBED Drummer Says Fans Will Be





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