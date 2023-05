сегодня



Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода



David Draiman выставил на продажу свой дом в Майами за 5,5 миллиона долларов. Он был куплен в марте 2022 года за 5,225 миллиона.

Anyone want to buy a beautiful house in Pinecrest Florida?











View this post on Instagram

















+0 -1



просмотров: 352