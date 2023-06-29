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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 36
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»



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В рамках беседы с Planet Rock гитарист DISTURBED Dan Donegan ответил на вопрос, отражает ли название их последнего альбома ["Divisive"] то, что ощущают он и его коллеги по группе:

«Обычно я, возможно, более загадочен в своих ответах, потому что мне нравится оставлять возможность для вашей собственной интерпретации того, как вы это воспринимаете. Но это просто противоречивая природа состояния мира, индустрии и того, что происходит в Америке. Если Вы заметили, ситуация просто дикая. Я не знаю, как СМИ и новости освещают это здесь. Поэтому это был тяжёлый период. И я подумал... Я не знаю, что, чёрт возьми, произошло. Мы так разобщены, сейчас больше, чем когда-либо. Вы заходите в социальные сети, и все там... Вы как будто просыпаетесь утром и готовы начать... На кого я могу напасть сегодня? Мы так много внимания уделяем нашим различиям и тому, что нам не нравится, в чём мы не согласны или что мы ненавидим. И это просто... Когда же это закончится? Это просто как одна большая истерика у всех».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 июн 2023
Вашингтон Ирвинг
Социальные сети сменили телевизор в должности источника мусора в голове, по-моему, нехрен там делать.

просмотров: 117

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