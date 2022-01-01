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DISTURBED планируют меньше выступать



DAVID DRAIMAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, планирует ли группа «серьёзно» проехаться по миру с туром:



«Не так много, как вы себе представляете. Мы планируем начать весной. Мы уже анонсировали несколько концертов в разных местах. Мы пытаемся доработать все наши планы. Но выступления DISTURBED будут становиться более редкими. Мы начнём весной и закончим осенью. Будет полноценный американский тур. Когда именно и куда мы поедем, я пока не знаю; это всё ещё скользящая реальность. Я знаю, что мы также планируем выступить на европейских фестивалях — несколько дат уже объявлены. Но сейчас трудно сориентироваться. Поэтому мы делаем всё, что можем. Надеюсь, мы сможем объявить ещё что-нибудь, как только это будет возможно».







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