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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Disturbed

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DISTURBED планируют меньше выступать



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DAVID DRAIMAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, планирует ли группа «серьёзно» проехаться по миру с туром:

«Не так много, как вы себе представляете. Мы планируем начать весной. Мы уже анонсировали несколько концертов в разных местах. Мы пытаемся доработать все наши планы. Но выступления DISTURBED будут становиться более редкими. Мы начнём весной и закончим осенью. Будет полноценный американский тур. Когда именно и куда мы поедем, я пока не знаю; это всё ещё скользящая реальность. Я знаю, что мы также планируем выступить на европейских фестивалях — несколько дат уже объявлены. Но сейчас трудно сориентироваться. Поэтому мы делаем всё, что можем. Надеюсь, мы сможем объявить ещё что-нибудь, как только это будет возможно».




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