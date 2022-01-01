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*Почему EXODUS не стали популярными? 36
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 18
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 13
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Disturbed

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Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»



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Басист DISTURBED John Moyer был гостем программы "Power Hour", в рамках которой обсудил новую пластинку коллектива:

«Это на самом деле интересно, потому что последним альбомом, как вы помните, был диск 2018 года "Evolution". И почти половина этой пластинки была акустической. Мы пытались сделать что-то новое, и у нас было несколько отличных треков с него — "A Reason To Fight", "Hold On To Memories". И это здорово, потому что теперь в нашем концертном шоу есть такие акустические моменты, которые сочетаются с [нашим кавером на песню SIMON & GARFUNKEL] "The Sound Of Silence". Но в конце концов мы всегда будем хард-роком, хэви-металлической группой, которая полна ярости. И поэтому в этой записи не было даже форсирования; это было что-то вроде: "Вот в каком состоянии мы сейчас находимся. Мы сделали это. Давайте вернёмся к нашим корням. Давайте используем тяжесть..." Я думаю, что David звучит лучше всех — David Draiman, наш вокалист в DISTURBED — я чувствую, что он никогда так не звучал. Он звучит невероятно мощно. Нет никакого перепродюсирования. Он очень убедительный. Его тексты просто жгут.

Люди постоянно вопрошают: "Ребята, вы добились успеха. Как вы всё еще можете оставаться злыми?" Да просто оглянитесь и посмотрите на мир! Есть на что злиться и о чём говорить. А такой человек, как David Draiman, очень умный парень. Он постоянно в курсе событий.

Я часто говорю это о DISTURBED. Я думаю, что многие люди увлекаются DISTURBED из-за музыки. Dan [Donegan] реально тяжёлый, мощный гитарист. Никто не играет на барабанах так, как Mikey [Wengren]. Mikey и Dan использую синкопы, они создают это вместе. А я просто играю на басу, как могу, чтобы поддержать этих ребят. И я полагаю, что именно поэтому люди начинают слушать DISTURBED. Но я также считаю, что люди остаются с нами из-за посланий, которые David вкладывает в тексты. И я уверен, что новая пластинка "Divisive" наполнена всевозможными мощными посланиями, которые очень понравятся нашим поклонникам, — и не только нашим, но и новым!»




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