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*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 69
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Disturbed

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18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу

2 янв 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»

26 дек 2020 : 		 Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал

20 ноя 2020 : 		 DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING

4 окт 2020 : 		 Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO

11 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

9 сен 2020 : 		 DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a

19 июн 2020 : 		 DISTURBED работали над новой музыкой на карантине

22 май 2020 : 		 DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год

11 апр 2020 : 		 Рассел Кроу похвалил DISTURBED

26 мар 2020 : 		 Коронавирус поднял продажи DISTURBED

23 мар 2020 : 		 DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"

8 мар 2020 : 		 Концертное видео DISTURBED

29 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»

25 янв 2020 : 		 Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»

25 янв 2020 : 		 Новое видео DISTURBED
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|||| сегодня

DISTURBED выпустили кофе



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Хотите вставать каждое утро с DISTURBED? Что ж, теперь вы это сможете сделать! Совместно с командой Dead Sled Coffee группа предлагает своим поклонникам "Get Up: Dark Java Blend" — кофе родом с индонезийского острова Ява, расположенного между Суматрой и Бали. Поклонникам DISTURBED, которые любят насыщенный вкус, ореховый аромат и яркую кислотность в кофе, понравится этот продукт. "Get Up" доступен как в молотом, так и в цельном зерне и продаётся сейчас по цене $22 на сайте розничной сети. Доставка доступна по всему миру!

На создание "Get Up: Dark Java Blend" вдохновил четырежды платиновый альбом "The Sickness" — пластинка, которая является любимой для Майка Торварта, совладельца Dead Sled Coffee. Он рассказывает:

«Я находился в то время в Корее, и этот альбом оказал огромное влияние как на мою жизнь, так и на жизнь окружающих меня людей. Это было нечто такое, чего мы никогда раньше не слышали. DISTURBED изменили правила игры и продолжают расширять границы, оставаясь верными своему звучанию. Мне очень приятно приветствовать DISTURBED в семье Dead Sled и помочь выпустить их "Get Up: Dark Java Blend" во всём мирне».

Mike Wengren из DISTURBED добавил:

«Сотрудничество с Dead Sled стало для меня отличной возможностью поделиться ещё одной своей страстью — кофе. Было интересно попробовать разные вкусы. Я горжусь тем, что поставил нашу отметку на кофе, который представляет мою личную палитру и воплощает отношение DISTURBED».

Вице-президент Primary Wave Music по партнёрству с брендами Лиза Фруггиеро, которая работала с Mike'ом и его командой над этим захватывающим проектом, добавляет:

«Мы очень рады объединить усилия DISTURBED и Dead Sled Coffee для создания новой линии кофе "Get Up". Это партнёрство соединяет музыку и кофе как никогда раньше. В 2022 году мы ожидаем появления ещё более ярких вкусов».

DISTURBED Partners With DEAD SLED COFFEE For



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