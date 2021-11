сегодня



DISTURBED выпустили кофе



Хотите вставать каждое утро с DISTURBED? Что ж, теперь вы это сможете сделать! Совместно с командой Dead Sled Coffee группа предлагает своим поклонникам "Get Up: Dark Java Blend" — кофе родом с индонезийского острова Ява, расположенного между Суматрой и Бали. Поклонникам DISTURBED, которые любят насыщенный вкус, ореховый аромат и яркую кислотность в кофе, понравится этот продукт. "Get Up" доступен как в молотом, так и в цельном зерне и продаётся сейчас по цене $22 на сайте розничной сети. Доставка доступна по всему миру!



На создание "Get Up: Dark Java Blend" вдохновил четырежды платиновый альбом "The Sickness" — пластинка, которая является любимой для Майка Торварта, совладельца Dead Sled Coffee. Он рассказывает:



«Я находился в то время в Корее, и этот альбом оказал огромное влияние как на мою жизнь, так и на жизнь окружающих меня людей. Это было нечто такое, чего мы никогда раньше не слышали. DISTURBED изменили правила игры и продолжают расширять границы, оставаясь верными своему звучанию. Мне очень приятно приветствовать DISTURBED в семье Dead Sled и помочь выпустить их "Get Up: Dark Java Blend" во всём мирне».



Mike Wengren из DISTURBED добавил:



«Сотрудничество с Dead Sled стало для меня отличной возможностью поделиться ещё одной своей страстью — кофе. Было интересно попробовать разные вкусы. Я горжусь тем, что поставил нашу отметку на кофе, который представляет мою личную палитру и воплощает отношение DISTURBED».



Вице-президент Primary Wave Music по партнёрству с брендами Лиза Фруггиеро, которая работала с Mike'ом и его командой над этим захватывающим проектом, добавляет:



«Мы очень рады объединить усилия DISTURBED и Dead Sled Coffee для создания новой линии кофе "Get Up". Это партнёрство соединяет музыку и кофе как никогда раньше. В 2022 году мы ожидаем появления ещё более ярких вкусов».







+2 -0



просмотров: 126