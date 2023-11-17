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*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Disturbed

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|||| 17 ноя 2023

Концертное видео DISTURBED



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"Just Stop", новое концертное видео группы DISTURBED, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках летнего тура "Take Back Your Life"

DISTURBED Release Official "Just Stop" Live Video From Take Back Your Life Tour




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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17 ноя 2023
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LU---
духотааа.....переоцененная группа-ниочем вживую

просмотров: 388

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