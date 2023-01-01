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DISTURBED продали 336 000 билетов за лето



По сообщению Billboard.com, DISTURBED продали за лето 336 000 билетов и собрали 17,4 миллиона долларов. В среднем на концерт продавалось 11 573 билета, а средняя цена составила $51.07. В 2019 группа в среднем собирала 6901 зрителя, а в 2016 — 4404. Самым масштабным для группы стало выступление в Ruoff Home Mortgage Music Center, Noblesville, Indiana, на которое собралось более 20 000 человек.







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