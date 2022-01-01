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Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»



Dan Donegan в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ожидать новые синглы до выхода полноформатного альбома:



«Я думаю, что основной план... Я ненавижу, когда не могу говорить об этом слишком много и выдавать информацию, потому что мы взволнованы и с удовольствием поделились бы более подробной информацией об этом. Если бы вы сейчас взяли интервью у David'a [Draiman'a, вокалистa DISTURBED], он гораздо лучше рассказал бы об этом, потому что не может сдержать своего волнения. Он выкладывает трек-лист и публикует его. Я ему говорю: "Чувак, убери это. Слишком рано. Не сейчас. Я ценю его энтузиазм, но мы должны приберечь несколько сюрпризов.



Возможно, будет ещё один сингл, который появится до выхода альбома. Сейчас у меня нет официальной даты, которую я мог бы объявить. Я знаю, что мы говорили об осеннем релизе, что он не за горами. В Штатах последний сингл DISTURBED "Hey You" стремительно взлетает вверх в чартах. Я полагаю, что он находится на 3-м месте, а ведь он вышел всего две недели назад; он занимает 3-е место в чартах рок-радиостанций. И это отличный старт. Я думаю, что реакция и отклики, которые я слышу или читаю в данный момент, — это восторг от несколько олдскульного звучания DISTURBED и более тяжёлых риффов с более звериным David'ом. Он всё так же очень мелодичен, как и прежде, но вы также услышите его рык. Так что я уверен, что мы возвращаемся к истокам».



На вопрос о том, будут ли на предстоящем альбоме DISTURBED каверы, музыкант ответил:



«Я не могу вам сказать... Нет, мы не собираемся включать сюда каверы, но они есть... Я думаю, фанаты будут удивлены тем, что они услышат на альбоме. Я не могу рассказать об этом слишком много, но на альбоме есть огромный сюрприз, но это не кавер. Но большая часть материала... Я не люблю говорить слишком много, потому что хочу, чтобы поклонники услышали его и составили собственное мнение. Но они поймут. Я думаю, что по большей части альбом содержит более тяжёлый материал. На последнем альбоме "Evolution" было разделение между акустическими и более тяжёлыми вещами. Так что здесь... Я бы сказал, что большая часть альбома намного тяжелее».







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