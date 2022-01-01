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Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями



Dan Donegan в рамках недавней беседы с радиостанцией 100.5 Rock поделился переживаниями относительно будущих концертов:



«Надеюсь, мы сможем объявить [даты тура] в ближайшее время. Это однозначно в работе. Этим летом мы выступили на куче фестивалей и [мы потратили время] на подготовку к выпуску альбома. Но сейчас у нас все в процессе, мы посмотрели и согласились с ним. Теперь все в руках нашего менеджмента, нашего агента по бронированию и промоутеров, чтобы все это получило логистическое обоснование, маршрутизацию. Так что, надеюсь, скоро мы сможем что-то объявить.



Мы только что закончили выступать в Далласе, пару недель назад, там у нас было большое шоу, и, как я уже сказал, мы просто выступали преимущественно на фестивалях. к тому же, [альбом] вышел в конце года, и мы занимались больше прессой и готовились к более продуктивным шоу. Плюс мы хотели, к великому нашему сожалению, немного подождать, пока все придет в норму. Но для многих групп это тоже было непросто, как вы, возможно, слышали, хотя бы с точки зрения логистики и из-за инфляции. Я видел, что много артистов, особенно в Европе... Я знаю, что SHINEDOWN пришлось отложить свой тур, ANTHRAX, кажется тоже в такой ситуации и еще нескольким командам... Потому что многие позиций взлетели в цене — расходы на топливо, производство, грузоперевозки и проезд. Так что многим из подобных музыкантов стало трудновато ездить в туры. Вот почему я сказал, что мы сейчас пытаемся убедиться, что вместе с промоутером мы сможем составить правильный маршрут, чтобы не столкнуться с той же проблемой переноса дат. Это прискорбно. Природа окружающей среды сейчас очень непростая».







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