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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Disturbed

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23 ноя 2022 : 		 Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями

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29 сен 2022 : 		 DAN DONEGAN — о появлении на новом альбоме DISTURBED Ann Wilson

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

20 сен 2022 : 		 Вокалист DISTURBED за ##### русалочку

24 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DISTURBED

11 авг 2022 : 		 Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»

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24 июл 2022 : 		 DISTURBED сменили продюсера

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16 июл 2022 : 		 Новое видео DISTURBED

8 июл 2022 : 		 Вокалист DISTURBED гордится своим членом

3 июн 2022 : 		 DISTURBED обещают сюрприз

26 май 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о новом альбоме

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15 апр 2022 : 		 Новый альбом DISTURBED появится «уже скоро»

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Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями



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Dan Donegan в рамках недавней беседы с радиостанцией 100.5 Rock поделился переживаниями относительно будущих концертов:

«Надеюсь, мы сможем объявить [даты тура] в ближайшее время. Это однозначно в работе. Этим летом мы выступили на куче фестивалей и [мы потратили время] на подготовку к выпуску альбома. Но сейчас у нас все в процессе, мы посмотрели и согласились с ним. Теперь все в руках нашего менеджмента, нашего агента по бронированию и промоутеров, чтобы все это получило логистическое обоснование, маршрутизацию. Так что, надеюсь, скоро мы сможем что-то объявить.

Мы только что закончили выступать в Далласе, пару недель назад, там у нас было большое шоу, и, как я уже сказал, мы просто выступали преимущественно на фестивалях. к тому же, [альбом] вышел в конце года, и мы занимались больше прессой и готовились к более продуктивным шоу. Плюс мы хотели, к великому нашему сожалению, немного подождать, пока все придет в норму. Но для многих групп это тоже было непросто, как вы, возможно, слышали, хотя бы с точки зрения логистики и из-за инфляции. Я видел, что много артистов, особенно в Европе... Я знаю, что SHINEDOWN пришлось отложить свой тур, ANTHRAX, кажется тоже в такой ситуации и еще нескольким командам... Потому что многие позиций взлетели в цене — расходы на топливо, производство, грузоперевозки и проезд. Так что многим из подобных музыкантов стало трудновато ездить в туры. Вот почему я сказал, что мы сейчас пытаемся убедиться, что вместе с промоутером мы сможем составить правильный маршрут, чтобы не столкнуться с той же проблемой переноса дат. Это прискорбно. Природа окружающей среды сейчас очень непростая».




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