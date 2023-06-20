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Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»



Dan Donegan в интервью Graspop Metal Meeting на вопрос о том, считает ли он, что крепкий состав группы является одной из главных причин её успеха, ответил следующее:



«Мы очень уважаем друг друга, у нас братские отношения. В 2011 году мы решили, что мы слишком много ездим по миру, как и большинство групп... На тот момент прошло, наверное, 11–12 лет подряд напряжённых гастролей, сочинительства, записи и гастролей, и мы захотели взять небольшой перерыв и провести некоторое время дома с семьями, с детьми. Мои дети тогда были совсем маленькими, сейчас они уже подростки. И когда мы снова собрались вместе после этого небольшого перерыва, это заставило нас ещё больше оценить всё, что происходит, после того, как это пропало из твоей жизни на несколько лет. И нам всё ещё есть что сказать, о чём написать. Для нас это терапия. Нам это нужно, чтобы справиться с трудностями. Даже фанатам нужна музыка, чтобы справиться с жизненными трудностями. Как много раз говорил вокалист David [Draiman], наши концерты — это как один большой сеанс групповой терапии, потому что мы все приходим на концерты, чтобы убежать от повседневной жизни, от того, что может происходить на работе или от того, что может быть тяжёлым в повседневной жизни. Вы приходите, чтобы вырваться на свободу».







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