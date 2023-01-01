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Disturbed

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|||| 9 фев 2023

Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»



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David Draiman поделился своими впечатлениями от 65 церемонии вручения Грэмми:

Кроме того, Draiman коснулся критики в адрес Сэма Смита и Ким Петрас за исполнение их хита "Unholy", в котором Петрас, немецкая авторка-исполнительница, идентифицирующая себя как трансгендер, выступила вместе с драг-звездами Вайолет Чачки и Готтмиком в костюмах дьявола, а Смит, который родился мужчиной и идентифицирует себя как "гендерно небинарная личность", был в ярко-красной шляпе с торчащими из нее рогами дьявола во время финального припева. Вместо того, чтобы радоваться тому, что пара вошла в историю ЛГБТК-сообщества как первая открытая трансгендерная женщина и первый открытый небинарный артист, получившие "Грэмми" за лучший поп-дуэт за песню "Unholy", некоторые видные республиканцы и консервативные зрители выразили отвращение к выступлению, обвинив его в пропаганде поклонения Сатане.

«В наши дни поп-звезды становятся рок-звездами. Я уже сказал об этом в Твиттере после того, как посмотрел выступление. Никто больше не может пожаловаться на то, что рок слишком эпатажен или слишком далеко заходит для массового эфира. Никто не может. Извините. Они определенно подняли все на новый уровень; Сэм Смит и все остальные подняли все на новый уровень».

Далее David похвалил выступление Смита и Петраса, сказав: «Слушайте, это именно то, что вам нужно было бы сделать. Об этом все и говорят. [Сэм] раздвинул рамки. Он сделал это [показывает средний палец] на камеру каждому и точно знал, как нажать на кнопку, чтобы все узнали, разозлить людей, которых он хотел разозлить, и сделать счастливыми людей, которых он хотел сделать счастливыми. Это был идеальный обоюдоострый меч. Я аплодирую ему стоя!»

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа и представитель правых взглядов, осудил выступление Смита и Петраса, заявив, что утверждения о том, что Голливуд и индустрия развлечений участвуют в сатанинских ритуалах, будут отвергнуты как теория заговора, "несмотря на весь символизм, несмотря на все совпадения с этим символизмом".

«Может быть, это и искусство, но почему оно всегда такого плана? Почему это не обычное искусство?»

В свою очередь ведущий Fox News Такер Карлсон в своем шоу раскритиковал награды, сказав:

«Да, за это они штурмовали Омаха-Бич: Транс-идеология плюс сатанизм, популярное развлечение».

На воскресной церемонии вручения премии "Грэмми" Петрас подробно рассказал(а) о том, что стоит за этим выступлением: "Я считаю, что многие люди, откровенно говоря, заклеймили то, за что выступаю я и за что выступает Сэм, как что-то религиозно противоправное.

Лично я вырос(ла), интересуясь религией и страстно желая быть ее частью, но затем постепенно понял(а), что религия не хочет, чтобы я был её членом. Так что это попытка понять, что я не могу выбрать религию и не могу жить так, как люди хотят, чтобы ты жил, потому что, знаете, как трансгендерный человек, я вроде уже и не нужен для религии»




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