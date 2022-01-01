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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 77
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 14
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Disturbed

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13 апр 2022 : 		 DISTURBED завершают запись

11 апр 2022 : 		 Вокалиста DISTURBED критикуют за поверхностность суждений

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16 фев 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»

12 фев 2022 : 		 Лидер DISTURBED: «Стриминг спас индустрию, отстаньте от него!»

25 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED — о важности голоса

18 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»

16 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»

10 янв 2022 : 		 Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»

27 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED о новом материале

1 дек 2021 : 		 Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD

24 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»

23 ноя 2021 : 		 DISTURBED не хотят альбом, они хотят два

19 ноя 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»

18 ноя 2021 : 		 DISTURBED выпустили кофе

11 ноя 2021 : 		 DISTURBED начнут писать на этой неделе

7 ноя 2021 : 		 DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live

6 ноя 2021 : 		 DISTURBED хотят писать

6 окт 2021 : 		 DISTURBED отыграли первое за два года выступление

6 окт 2021 : 		 DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

10 июл 2021 : 		 Превью комиксов DISTURBED

23 май 2021 : 		 Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»

19 май 2021 : 		 Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле

28 апр 2021 : 		 DISTURBED выпускают комиксы

9 апр 2021 : 		 Басист DISTURBED получил дозу
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DISTURBED завершают запись



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Вокалист DISTURBED David Draiman опубликовал в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России, заблокированы РКН) сообщение, в котором продемонстрировал названия десяти треков над которыми трудится коллектив:

* Hey You

* Divisive

* Love To Hate

* Part Of Me

* Won't Back Down

* Unstoppable

* Take Back Your Life

* Feeding The Fire

* Bad Man

* Don't Tell Me

DISTURBED Has Apparently Finished Recording A New Album





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