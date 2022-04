сегодня



DISTURBED завершают запись



Вокалист DISTURBED David Draiman опубликовал в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России, заблокированы РКН) сообщение, в котором продемонстрировал названия десяти треков над которыми трудится коллектив:



* Hey You



* Divisive



* Love To Hate



* Part Of Me



* Won't Back Down



* Unstoppable



* Take Back Your Life



* Feeding The Fire



* Bad Man



* Don't Tell Me













