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DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD



DAVID DRAIMAN опубликовал в Х:



«Кто хотел бы увидеть, как @carrieunderwood исполнит #DontTellMe с @Disturbed в #Нэшвилле?! Я знаю, я бы точно хотел!



"Что скажете? Carrie? Зажжем? #CarrieUnderwood #Disturbed #DontTellMe»



Выступление в Нашвилле запланировано на 17 февраля.









WhoвЂ™d like to see @carrieunderwood perform #DontTellMe with @Disturbed in #Nashville рџ¤рџЏ»??!!





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