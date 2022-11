18 ноя 2022



Новое видео DISTURBED



"Bad Man", новое видео группы DISTURBED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Divisive", выходящего 18 ноября на Reprise:



01. Hey You

02. Bad Man

03. Divisive

04. Unstoppable

05. Love To Hate

06. Feeding The Fire

07. Don't Tell Me (feat. Ann Wilson)

08. Take Back Your Life

09. Part Of Me

10. Won't Back Down







+3 -1



просмотров: 661