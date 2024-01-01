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Disturbed

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|||| 19 фев 2024

CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED



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CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED в рамках выступления 17 февраля на Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee и исполнил композицию "Stricken".




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