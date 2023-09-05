5 сен 2023



Видео с выступления DISTURBED



Видео с выступления DISTURBED, которое состоялось первого сентября в Pine Knob Music Theater, Clarkston, Michigan, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hey You

02. Stupify

03. Ten Thousand Fists

04. Prayer

05. Are You Ready

06. Bad Man

07. A Reason To Fight

08. Guitar Solo

09. Land Of Confusion (GENESIS cover)

10. Perfect Insanity

11. Drum Solo

12. The Game

13. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

14. Bass Solo

15. Indestructible

16. The Light

17. Stricken



Бис:



18. Unstoppable

19. Down With The Sickness

20. Inside The Fire







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