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Disturbed

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|||| 20 ноя 2022

Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19



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В рамках недавней беседы гитарист DISTURBED Dan Donegan рассказал о том, как недавние события в мире отразились на тематике нового альбома:

«В значительной степени. Когда всему миру пришлось нажать на кнопку "пауза" и никто не знал, чем обернётся эта пандемия, которая остановила все наши жизни, не только наши жизни, но и, очевидно, музыкальную индустрию, это сильно повлияло на неё, потому что все наши средства к существованию основаны на контактах и выступлениях перед тысячами людей. Так что, для нас, пожалуй, это был один из лучших вариантов возвращения в карьеру, и, конечно, это было сложнее — выбраться из этой пандемии и разобраться, какими будут живые выступления и какие могут быть ограничения. Так что это было непросто для всех нас, членов нашей команды, всех, кто... У них отняли все средства к существованию. И моё сердце разрывается от жалости ко многим ребятам, которые работали на нас и на других артистов, которым пришлось искать новую работу в течение всего этого времени, и новый карьерный путь. Так что это было сложно. Это было сложно психологически. Это оказало влияние на меня, когда я справлялся с этим и с тем, что у нас забрали живые выступления. Для нас это всегда было терапией. Вот почему мы пишем музыку и занимаемся ею. Это наша отдушина и наш способ поиска терапии. И мы пережили трудное время. Mike [Wengren], наш барабанщик, пережил развод в самом начале пандемии. Я пережил развод в начале этого года. Это было тяжёлое время. Это повлияло на нашу личную жизнь. А потом, несомненно, все изменения в мире, в политике и происходящие здесь, в США, проблемы привели к полному беспорядку и расколу между людьми. Всё, что вы видите в социальных сетях, просто превратилось в бардак. Это отвратительно. Печально видеть разделение, которое происходит в стране. Такое ощущение, что люди просыпаются утром и не могут дождаться, чтобы зайти в социальные сети и посмотреть, о чём они могут поворчать. Мы разобщены. Это нечто из серии: "Если ты не веришь в то, во что верю я, тогда я тебя ненавижу". И "Ты расист". И "Ты гомофоб". Просто оскорбления. Сейчас просто отвратительное время».

Музыкант, в прошлом делившийся на своей персональной странице в соцсетях сообщениями, которые усиливали тезисы республиканцев и уничижительно отзывались о демократах, продолжил:

«Меня такое просто шокирует. И теперь я вижу это в кругу друзей и членов семьи. И люди настолько расходятся во мнениях, что это влияет на близкие отношения, а не только на незнакомцев, которые могут спрятаться за клавиатурой в подвале своей мамы и выплеснуть свою ненависть в её адрес. Я не знаю. Просто очень обидно видеть, как людей разрывают на части, как страну разрывают на части. И я думаю, что нам нужно сделать шаг назад и посмотреть на то, как мы себя ведём. Мы называемся Соединенными Штатами. В последние пару лет мы ведём себя не слишком сплочённо».

Развод вдохновил его на песню "Don't Tell Me", которая записана дуэтом с Ann Wilson:

«Для меня это была очень личная тема. Я переживал развод и мне хотелось рассказать о том, что я прожил в долгом браке с замечательной женщиной. Она прекрасная мать для моих детей. Мы были вместе 18 лет. Несмотря на то, что брак был в сложном положении, было трудно расстаться, потому что мы так много вложили друг в друга. Я думаю, что слушатели смогут это понять».




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