Новое видео DISTURBED



DISTURBED опубликовали в сети своё новое видео на композицию "A Reason To Fight". Клип за авторством режиссера Rafa Alcantara в рамках организованной музыкантами кампании "You Are Not Alone" поднимает проблему зависимости и депрессии, с которыми DISTURBED призывают бороться всем вместе, не замалчивая эти чрезвычайно распространённые, но слишком стигматизированные обществом болезни.









Prior to the upcoming North American tour, DISTURBED will head overseas for an international run that kicks off April 18 at La Riviera in Madrid, then travels to Switzerland, Italy, Austria, Germany, Luxembourg, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, France, London, Glasgow and Manchester. They come back home for festival shows in Columbus (Sonic Temple Art & Music Fest) and Oklahoma (Rocklahoma), then back overseas for another slew of dates, including multiple concerts in Russia.









