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Disturbed

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19 апр 2019 : 		 Новое видео DISTURBED

27 фев 2019 : 		 Фронтмен DISTURBED в корне не согласен с мнением о том, что «рок мёртв»

27 фев 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED в Мэдисон-сквер-гарден

24 фев 2019 : 		 Видео с выступления DISTURBED

17 янв 2019 : 		 DISTURBED выступили на военной базе

11 янв 2019 : 		 DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"

15 ноя 2018 : 		 Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер

30 окт 2018 : 		 Акустика от DISTURBED

19 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления DISTURBED

12 окт 2018 : 		 Новая песня DISTURBED

12 окт 2018 : 		 DISTURBED исполнили две новые песни

26 сен 2018 : 		 DISTURBED вновь первые

21 сен 2018 : 		 Новый сингл DISTURBED

4 сен 2018 : 		 Гитарист DISTURBED: «Музыку к "Are You Ready" сочинили еще в 2004 году»

29 авг 2018 : 		 DISTURBED будут активно гастролировать в 2019 году

27 авг 2018 : 		 Барабанщик DISTURBED был «сокрушён» известиями о смерти Винни Пола

16 авг 2018 : 		 Новое видео DISTURBED

1 авг 2018 : 		 DISTURBED о новом альбоме

16 май 2018 : 		 DISTURBED завершили запись

14 фев 2018 : 		 DISTURBED получили очередную платину

14 фев 2018 : 		 Видео DISTURBED из студии

12 фев 2018 : 		 DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO

31 янв 2018 : 		 DISTURBED в студии

10 сен 2017 : 		 Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL

9 июн 2017 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой

17 апр 2017 : 		 Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»
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Новое видео DISTURBED



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DISTURBED опубликовали в сети своё новое видео на композицию "A Reason To Fight". Клип за авторством режиссера Rafa Alcantara в рамках организованной музыкантами кампании "You Are Not Alone" поднимает проблему зависимости и депрессии, с которыми DISTURBED призывают бороться всем вместе, не замалчивая эти чрезвычайно распространённые, но слишком стигматизированные обществом болезни.



DISTURBED Raises Addiction + Mental Health Awareness With Powerful Video For

Prior to the upcoming North American tour, DISTURBED will head overseas for an international run that kicks off April 18 at La Riviera in Madrid, then travels to Switzerland, Italy, Austria, Germany, Luxembourg, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, France, London, Glasgow and Manchester. They come back home for festival shows in Columbus (Sonic Temple Art & Music Fest) and Oklahoma (Rocklahoma), then back overseas for another slew of dates, including multiple concerts in Russia.




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